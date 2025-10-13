Безпілотник атакував центральну частину Харкова: пошкоджено гуртожиток, де живуть переселенці

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання БПЛА постраждалих серед людей немає, пошкоджено дах і понад 20 вікон гуртожитку.
Сьогодні, 13 жовтня, російський безпілотник атакував центральну частину Харкова. Удар припав на гуртожиток, де проживають, серед інших, переселенці з Куп’янщини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду.
Міський голова Ігор Терехов зазначив, що тип безпілотника наразі встановлюється. Внаслідок атаки пошкоджено дах і житлові приміщення, вибито понад 20 вікон. Жодних військових об’єктів у будівлі немає — лише цивільні мешканці. На щастя, постраждалих серед людей немає.
На місці працюють відповідні служби для оцінки наслідків удару та забезпечення безпеки мешканців.
