13.10.2025  11:43   Рита Парфенова

Безпілотник атакував центральну частину Харкова: пошкоджено гуртожиток, де живуть переселенці

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що внаслідок влучання БПЛА постраждалих серед людей немає, пошкоджено дах і понад 20 вікон гуртожитку.


Фото: ХМР

Сьогодні, 13 жовтня, російський безпілотник атакував центральну частину Харкова. Удар припав на гуртожиток, де проживають, серед інших, переселенці з Куп’янщини. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міську раду.

Міський голова Ігор Терехов зазначив, що тип безпілотника наразі встановлюється. Внаслідок атаки пошкоджено дах і житлові приміщення, вибито понад 20 вікон. Жодних військових об’єктів у будівлі немає — лише цивільні мешканці. На щастя, постраждалих серед людей немає.

На місці працюють відповідні служби для оцінки наслідків удару та забезпечення безпеки мешканців.

Раніше РЕДПОСТ писав, що безпілотник невстановленого типу влучив у територію Київського району міста.
