    
Харків'янин отримав 6 років за поширення російської пропаганди та «злив» даних ЗСУ
13.10.2025  11:17   Рита Парфенова

Харків’янин отримав 6 років за поширення російської пропаганди та «злив» даних ЗСУ

Суд визнав 33-річного харків’янина винним у пропаганді агресії рф, закликах до зміни території України та розкритті розташування українських військових. Йому призначено 6 років ув’язнення.

Новини Харкова: 6 років ув’язнення отримав чоловік за «злив» даних про ЗСУ

Як повідомляє РЕДПОСТ, прокурори Харківської обласної прокуратури довели вину 33-річного мешканця Харкова, який систематично поширював у Telegram російську пропаганду та викривальну інформацію про українські військові об’єкти.

Чоловік публікував матеріали із закликами до зміни меж території України, виправдовував агресію рф проти нашої держави та принижував українців, називаючи їх «нацистами». Він також героїзував окупантів і прославляв їхнє ставлення до військовополонених, закликав очікувати перемоги рф та прийняти її громадянство, а також висловлював підтримку ідеї приєднання українських регіонів до Росії.

Крім цього, харків’янин збирав і поширював дані про місця дислокації українських військових та спецтехніки.

Індустріальний районний суд м. Харкова засудив чоловіка до 6 років позбавлення волі. Вирок було винесено після досудового розслідування, яке проводив СВ Управління СБУ в Харківській області. Засуджений очікував рішення суду під вартою.

Раніше РЕДПОСТ писав, що отримав вирок харків'янин, який зливав ворогові інформацію про розташування підрозділів ППО.
Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
