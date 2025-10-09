    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Отримав вирок харків'янин, який зливав ворогові інформацію про розташування підрозділів ППО
09.10.2025  17:41   Дмитро Колонєй

Отримав вирок харків'янин, який зливав ворогові інформацію про розташування підрозділів ППО

Яким чином харків'янин шпигував за діями військових з'ясували правоохоронці.

Зливав ворогу інформацію про розташування підрозділів ППО та отримав вирок містянин: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 42-річний чоловік працював на загарбників:
 
  • під час повітряних тривог виходив на балкон власної квартири, розташованої на околиці міста, та спостерігав за роботою української ППО.
  • отриману інформацію він надсилав співрозмовнику через месенджер Telegram у вигляді скріншотів Google Maps із нанесеними позначками.
  • вказані розвіддані ворог міг використати для ударів БпЛА та застосування керованих авіабомб по позиціях Сил оборони.
На вирок чоловік очікував під вартою.
 
Обвинувальний вирок - 5 років за гратами - ухвалено Салтівським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.
 
Нагадаєио, раніше РЕДПОСТ писав, що встановлено особу російського командира, який віддав наказ розстріляти цивільних у Куп’янську.
 
Тэги:  зрада, колаборант, харків
