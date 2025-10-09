09.10.2025 17:41 Дмитро Колонєй
Отримав вирок харків'янин, який зливав ворогові інформацію про розташування підрозділів ППО
Яким чином харків'янин шпигував за діями військових з'ясували правоохоронці.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 42-річний чоловік працював на загарбників:
-
під час повітряних тривог виходив на балкон власної квартири, розташованої на околиці міста, та спостерігав за роботою української ППО.
-
отриману інформацію він надсилав співрозмовнику через месенджер Telegram у вигляді скріншотів Google Maps із нанесеними позначками.
-
вказані розвіддані ворог міг використати для ударів БпЛА та застосування керованих авіабомб по позиціях Сил оборони.
На вирок чоловік очікував під вартою.
Обвинувальний вирок - 5 років за гратами - ухвалено Салтівським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0