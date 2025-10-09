Отримав вирок харків'янин, який зливав ворогові інформацію про розташування підрозділів ППО

В этот день

Гороскоп на 9 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Сьогодні день сприятливий для аналізу минулих рішень і планування майбутніх дій. Будьте уважні до деталей і не піддавайтеся імпульсивним діям.

Прогноз погоди у Харкові на 9 жовтня У Харкові протягом усього дня небо буде затягнуте хмарами. З ранку й до вечора очікується дощ.