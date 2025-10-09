    
09.10.2025  17:15   Віталій Хіневич

В Ізюмському районі триває кампанія з декларування зброї

З початку заходів з декларування жителі Ізюмщини задекларували 242 одиниці зброї та понад 266 тисяч набоїв.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Серед задекларованого: 230 автоматів, два пістолети, чотири нарізні карабіни, комбінована рушниця, шість гладкоствольних рушниць.
 
Метою кампанії є надання громадянам можливості узаконити наявну зброю та уникнути кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання.
 
 
«Для проходження процедури декларування необхідно: мати при собі паспорт та ідентифікаційний код; звернутися до сектору контролю за обігом зброї у вашому територіальному підрозділі поліції.
 
Фахівці дозвільної системи проведуть огляд зброї, здійснять її облік та видадуть документ, що підтверджує факт декларування. Після процедури зброя повертається власнику.
З питань декларування знайденої або отриманої зброї звертайтесь до найближчого підрозділу поліції», - йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові жінка поранила ножем родича під час сімейної сварки.
 
