09.10.2025 17:15 Віталій Хіневич

В Ізюмському районі триває кампанія з декларування зброї

З початку заходів з декларування жителі Ізюмщини задекларували 242 одиниці зброї та понад 266 тисяч набоїв.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Серед задекларованого: 230 автоматів, два пістолети, чотири нарізні карабіни, комбінована рушниця, шість гладкоствольних рушниць.

Метою кампанії є надання громадянам можливості узаконити наявну зброю та уникнути кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання.

«Для проходження процедури декларування необхідно: мати при собі паспорт та ідентифікаційний код; звернутися до сектору контролю за обігом зброї у вашому територіальному підрозділі поліції.

Фахівці дозвільної системи проведуть огляд зброї, здійснять її облік та видадуть документ, що підтверджує факт декларування. Після процедури зброя повертається власнику.

З питань декларування знайденої або отриманої зброї звертайтесь до найближчого підрозділу поліції», - йдеться у повідомленні.

