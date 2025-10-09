09.10.2025 17:15 Віталій Хіневич
В Ізюмському районі триває кампанія з декларування зброї
З початку заходів з декларування жителі Ізюмщини задекларували 242 одиниці зброї та понад 266 тисяч набоїв.
Серед задекларованого: 230 автоматів, два пістолети, чотири нарізні карабіни, комбінована рушниця, шість гладкоствольних рушниць.
Метою кампанії є надання громадянам можливості узаконити наявну зброю та уникнути кримінальної відповідальності за її незаконне зберігання.
«Для проходження процедури декларування необхідно: мати при собі паспорт та ідентифікаційний код; звернутися до сектору контролю за обігом зброї у вашому територіальному підрозділі поліції.
Фахівці дозвільної системи проведуть огляд зброї, здійснять її облік та видадуть документ, що підтверджує факт декларування. Після процедури зброя повертається власнику.
З питань декларування знайденої або отриманої зброї звертайтесь до найближчого підрозділу поліції», - йдеться у повідомленні.
