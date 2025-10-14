14.10.2025 11:25 Віталій Хіневич
Скільки будинків Харкова планують оглянути газовики у жовтні
Фахівці перевірять герметичність мереж і забезпечити безпеку мешканців.
У жовтні газовики обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 180 багатоквартирних будинках Харкова.
Подивитися графік робіт можливо на сайті
Харківської міської філії «Газмережі» у розділі «Технічне обслуговування ВБСГ».
«Під час обслуговування ми перевіряємо герметичність з’єднань газопроводів і газового обладнання, випробовуємо систему на щільність і усуваємо витоки газу», - йдеться у повідомленні.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що будинки, пошкоджені після вечірньої атаки дронами, відновлюють
в Харкові.
