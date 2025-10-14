14.10.2025 11:25 Віталій Хіневич

Скільки будинків Харкова планують оглянути газовики у жовтні

Фахівці перевірять герметичність мереж і забезпечити безпеку мешканців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську філію "Газмережі".

У жовтні газовики обстежать внутрішньобудинкові системи газопостачання у 180 багатоквартирних будинках Харкова.

Подивитися графік робіт можливо на сайті Харківської міської філії «Газмережі» у розділі «Технічне обслуговування ВБСГ».

«Під час обслуговування ми перевіряємо герметичність з’єднань газопроводів і газового обладнання, випробовуємо систему на щільність і усуваємо витоки газу», - йдеться у повідомленні.

