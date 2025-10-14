14.10.2025 11:31 Рита Парфенова

У Харкові комунальники вночі ліквідовували наслідки ударів КАБами в Слобідському та Салтівському районах

Після нічної атаки російських військ комунальні служби міста оперативно розпочали відновлювальні роботи – зокрема, закривали вибиті вікна та усували пошкодження у житлових будинках.

Комунальні підприємства Харкова оперативно ліквідовували наслідки ворожого авіаудару, який напередодні вночі російські війська завдали по Слобідському та Салтівському районах міста. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Працівники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та КП «Харківжитлобуд» одразу після обстрілу розпочали відновлювальні роботи. Уже вночі комунальники закривали вибиті вікна у пошкоджених будівлях, щоб запобігти подальшому руйнуванню та зберегти тепло в оселях харків’ян.

Раніше РЕДПОСТ писав, що в ніч проти 13 жовтня Харків зазнав чергової атаки керованими авіабомбами. Під удар потрапила територія лікарні в Салтівському районі міста.