14.10.2025 11:55 Віталій Хіневич

Осінній сезон збору лісового насіння триває: що заготовляють лісівники

Восени триває збір насіння клену, ясену, горіха, вільхи, шипшини. Процес заготівлі нелегкий та потребує відповідних знань і навичок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Філію "Слобожанський лісовий офіс".

Протягом усього року, відповідно до стиглості насіння певної деревної породи, у філії “Слобожанський лісовий офіс” заготовляють різноманітне насіння лісових порід. Восени триває збір насіння клену, ясену, горіха, вільхи, шипшини.

До прикладу, насіння вільхи спочатку збирають та добре просушують. Наступний етап - перевірка. Зібране насіння відправляють в спеціальну лісонасіннєву лабораторію. Лише після отримання посвідчення на кондиційність, його висівають у відповідні короби. А вже потім посадковий матеріал висаджують в лісі.

«Насіння вільхи сіють у ґрунт на глибину 1 сантиметр у вологе місце із добрим дренажем. Там воно набирається вологи, а навесні отримують перші сходи сінців.

У домашніх умовах насіння вільхи можна висадити в ґрунт на вулиці або спробувати в горщику. Поставити його в темне прохолодне місце. Робити це потрібно восени, а вже навесні спостерігатимемо, як рослина почне проростати.

Загалом, найбільше у лісництвах заготовляють насіння головних лісоутворюючих порід: сосни звичайної - взимку та дуба звичайного - після перших заморозків.

Нині у лісництвах Полтавщини та Харківщини вже заготовили 881 кг насіння», - розповіли лісничі.

