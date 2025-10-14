    
Главная Новини Харкова Суспільство Осінній сезон збору лісового насіння триває: що заготовляють лісівники
14.10.2025  11:55   Віталій Хіневич

Осінній сезон збору лісового насіння триває: що заготовляють лісівники

Восени триває збір насіння клену, ясену, горіха, вільхи, шипшини. Процес заготівлі нелегкий та потребує відповідних знань і навичок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Філію "Слобожанський лісовий офіс".
 
Протягом усього року, відповідно до стиглості насіння певної деревної породи, у філії “Слобожанський лісовий офіс” заготовляють різноманітне насіння лісових порід. Восени триває збір насіння клену, ясену, горіха, вільхи, шипшини.
 
До прикладу, насіння вільхи спочатку збирають та добре просушують. Наступний етап - перевірка. Зібране насіння відправляють в спеціальну лісонасіннєву лабораторію. Лише після отримання посвідчення на кондиційність, його висівають у відповідні короби. А вже потім посадковий матеріал висаджують в лісі.
 
«Насіння вільхи сіють у ґрунт на глибину 1 сантиметр у вологе місце  із добрим дренажем. Там воно набирається вологи, а навесні отримують перші сходи сінців.
 
У домашніх умовах насіння вільхи можна висадити в ґрунт на вулиці або спробувати в горщику. Поставити його в темне прохолодне місце. Робити це потрібно восени, а вже навесні спостерігатимемо, як рослина почне проростати.
 
Загалом, найбільше у лісництвах заготовляють насіння головних лісоутворюючих порід: сосни звичайної - взимку та дуба звичайного - після перших заморозків. 
Нині у лісництвах Полтавщини та Харківщини  вже заготовили 881 кг насіння», - розповіли лісничі.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині за жовтень ліквідовано 10 лісових пожеж на площі понад 29 гектарів.
 
Тэги:  ліс, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.10 Надзвичайні події Поліцейські врятували у лісі трьох мешканців Харківщини та песика 16.09 Суспільство Лісничі розповіли про плани осінньої посадкової кампанії 22.08 Надзвичайні події Надзвичайники Харківщини гасять маштабні лісові пожежі (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 