Асоціація прифронтових міст готує спільні проєкти з безпеки, відбудови та енергостійкості

Новостворена Асоціація прифронтових міст та громад, ініційована Харковом, уже визначила пріоритети спільної роботи – серед них освіта, житло, енергетика та модернізація інфраструктури.

Новостворена Асоціація прифронтових міст та громад, до якої увійшли Харків, Суми, Чернігів та інші населені пункти, переходить до практичного етапу діяльності. Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю інформагентству «РБК-Україна», наразі триває процес формування Асоціації – уже проведено установчі збори в кількох містах, передає РЕДПОСТ.

За словами Терехова, протягом року учасники планують реалізувати низку міжрегіональних пілотних проєктів, що стосуватимуться безпечної освіти, відновлення та реновації житлового фонду, підвищення енергетичної стійкості та модернізації критичної інфраструктури.

«Ми прагнемо, щоб у майбутньому саме прифронтові громади стали основними двигунами економічної відбудови та соціального розвитку. Наша мета - бути новаторами в цьому процесі, щоб наш досвід, найбільш ефективні рішення і проєкти використовувалися, коли країна почне відновлюватися після війни», – наголосив Ігор Терехов.

