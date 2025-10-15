    
15.10.2025  08:59   Рита Парфенова

На Харківщині рятувальники ліквідували чотири пожежі, спричинені обстрілами, – є постраждалий

Минулої доби ворог продовжив обстріли Харківщини. Унаслідок атак та побутових пожеж рятувальники здійснили понад три десятки виїздів, серед постраждалих – мешканець Ізюмського району.

На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Лозівському та Ізюмському районах області, повідомляє РЕДПОСТ.

Уночі російські війська завдали ударів безпілотниками по місту Ізюм. Внаслідок атаки сталися руйнування та загоряння у двох складських будівлях на загальній площі близько 7 м².

Крім того, у селі Липчанівка Ізюмського району сталася побутова пожежа у приватному будинку. За попередніми даними, причиною стало коротке замкнення електромережі. Постраждав 41-річний чоловік.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 63 вибухонебезпечні предмети, виявлені на території області.

Протягом доби з 14 по 15 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативні виїзди:

  • 13 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких пов’язані з ворожими обстрілами;
  • 15 – на допомогу населенню;
  • 6 – інші виїзди.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби російські війська завдали ударів по кількох районах Харківщини. Унаслідок обстрілів поранення отримали двоє цивільних мешканців.
