На Харківщині рятувальники ліквідували чотири пожежі, спричинені обстрілами, – є постраждалий

Минулої доби ворог продовжив обстріли Харківщини. Унаслідок атак та побутових пожеж рятувальники здійснили понад три десятки виїздів, серед постраждалих – мешканець Ізюмського району.
На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння чотирьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Лозівському та Ізюмському районах області, повідомляє РЕДПОСТ.
Уночі російські війська завдали ударів безпілотниками по місту Ізюм. Внаслідок атаки сталися руйнування та загоряння у двох складських будівлях на загальній площі близько 7 м².
Крім того, у селі Липчанівка Ізюмського району сталася побутова пожежа у приватному будинку. За попередніми даними, причиною стало коротке замкнення електромережі. Постраждав 41-річний чоловік.
Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби вилучили та знешкодили 63 вибухонебезпечні предмети, виявлені на території області.
Протягом доби з 14 по 15 жовтня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативні виїзди:
