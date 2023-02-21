21.02.2023 18:48 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів про концептуальне бачення розвитку Харкова

Про це мер Харкова розповів на засіданні робочих груп «UN4Kharkiv» та «UN4Mykolaiv».



Ігор Терехов розповів про концептуальне бачення розвитку Харкова



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, продовжується роботи над створенням оновленого Генерального плану Харкова, який складатиметься з архітектурних рішень, просторового розвитку міста та його нової економічної моделі.

Як зазначив сьогодні на засіданні робочих груп «UN4Kharkiv» та «UN4Mykolaiv» Харківський міський голова Ігор Терехов, до цієї роботи залучені фахівці Фонду Нормана Фостера, берлінської інжинірингової компанії та місцеві фахівці.

Ігор Терехов відзначив важливість планування майбутнього Харкова вже зараз. За його словами, чіткі плани допоможуть з пошуком партнерів та інвесторів для подальшої відбудови міста.

«На сьогодні ми вже маємо попереднє концептуальне бачення розвитку Харкова як міста майбутнього з інноваційними технологіями в усіх сферах життєдіяльності», - підкреслив мер.

Сьогодні були представлені останні напрацювання робочих груп «UN4Kharkiv» та «UN4Mykolaiv», а також обговорювалися подальші кроки.



