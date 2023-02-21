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21.02.2023  19:19   Дмитро Колонєй

Під Харковом жінка стала посадовцем окупаційної адміністрації

Жінка заочно поінформована про підозру у дрежзраді під Харковом.

Допомагала загарбникам та стала посадовцем окупаційної адмиінстрації жінка під Харковом
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, 32-річна мешканка Куп’янська  під час окупації міста співпрацювала з ворогом:
  • у червні 2022 року підозрювана за власним бажанням обійняла посаду «исполняющей обязанности главного специалиста отдела делопроизводства», створеного так званою «Временной гражданской администрацией Харьковской области». 
  • реєструвала кореспонденцію,
  • завіряла та розподіляла документм, видані «посадовцями» окупаційної адміністрації. 
 
Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваної в розшук. 
 

 


Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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