    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Комунальники виявили витік газу та ліквідували аварію у постраждалому районі Харкова
21.02.2023  19:51   

Комунальники виявили витік газу та ліквідували аварію у постраждалому районі Харкова

По хід відновлення газових мереж поінформували фахівці АТ «Харківміськгаз».


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на АТ «Харківміськгаз», фахівці підприємства продовжують комплексно обстежувати газові мережі, приділяючи особливу увагу найбільш постраждалим від війни районам міста. 
 
 
Зокрема, вони виявили витік газу в підземному сталевому трубопроводі низького тиску на Північній Салтівці та ліквідуввали витік, проклавши ізоляцію і футляр, щоб новий газогін якісно забезпечував безаварійне та безперебійне газопостачання.  
 
Виявили витік газу та ліуквідували аварію у постраждалому районі Харкова комунальники
 
Комунальники подякували харків’янам за своєчасну сплату за послуги, зазначивши, що ці кошти спрямовуються на закупівлю матеріалів для ремонтних робіт, необхідного спорядження, пального для аварійно-диспетчерської служби та спецтранспорту.
 
Виявили витік газу та ліуквідували аварію у постраждалому районі Харкова комунальники
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що міська влада Харкова готується до глобальних робот з відновлення ТЕЦ та теплових мереж.
 

Тэги:  газ, ремонт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.02 Надзвичайні події Вибух газового пальника: як його запобігти радять харківські рятувальники 13.02 ЖКГ Комунальники Харкова заміняють ділянки підземних газопроводів 13.02 ЖКГ АТ «Харківгаз» розпочинає звірку показань газових лічильників
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 