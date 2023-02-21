21.02.2023 19:51

Комунальники виявили витік газу та ліквідували аварію у постраждалому районі Харкова

По хід відновлення газових мереж поінформували фахівці АТ «Харківміськгаз».



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на АТ «Харківміськгаз», фахівці підприємства продовжують комплексно обстежувати газові мережі, приділяючи особливу увагу найбільш постраждалим від війни районам міста.

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Зокрема, вони виявили витік газу в підземному сталевому трубопроводі низького тиску на Північній Салтівці та ліквідуввали витік, проклавши ізоляцію і футляр, щоб новий газогін якісно забезпечував безаварійне та безперебійне газопостачання.

Комунальники подякували харків’янам за своєчасну сплату за послуги, зазначивши, що ці кошти спрямовуються на закупівлю матеріалів для ремонтних робіт, необхідного спорядження, пального для аварійно-диспетчерської служби та спецтранспорту.



