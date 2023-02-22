22.02.2023 07:30 Рита Парфенова

22 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.





Цього дня 1990 року уряд Великобританії опублікував «Хартію жертв злочинів». Документ декларував право на справедливе та поважне ставлення до постраждалих з дотриманням гідності особистості та конфіденційності. Також потерпілі мають право на захист від обвинуваченого, право отримувати інформацію про перебіг судового процесу, право на реституцію та багато інших прав, які враховують інтереси потерпілого.



Зараз у низці країн прийнято та діють закони, спрямовані на захист постраждалих від кримінальних дій, їх соціальну реабілітацію, компенсацію матеріальних та моральних збитків. У світі діє до 200 програм допомоги потерпілим від злочинів. Починаючи від програм допомоги потерпілим від сексуального насильства і закінчуючи муніципальними службами прибиральників місць скоєння злочинів та слюсарів, які безкоштовно вставляють замки та ремонтують вхідні двері при квартирному крадіжці.



Такі програми реально допомагають людям впоратися зі стресом, вийти з кризи, нарешті, просто надають матеріальну допомогу та моральну підтримку.

Прикмети дня

22 лютого у народі називається Никифори-Панкрати. З цього дня сильний мороз найчастіше буває лише вночі. Наші пращури говорили: "На Ничифора ніч темна - тікає зима" - небо без зірок вказує на ранню весну. Була традиція на Никифора збирати різне насіння, виставляти його на три ранкові зорі на мороз і відкладати його до посівної. Вважалося, що це дає більшу стійкість рослин до температурних перепадів.

Що не можна робити 22 лютого

Цього дня категорично заборонено зловживати алкоголем.

Також варто відмовитись від м'ясних продуктів.

На Панкратію варто відмовитись і від домашніх справ, відкласти їх на другий день.

Не можна сваритися та сперечатися.

Також цього дня

У 1732 народився Джордж Вашингтон, перший американський президент.



1788 – народився Артур Шопенгауер (пом. 1860), німецький філософ-ідеаліст, який заперечував історичний прогрес.



1810 – народився Фредерік Шопен, польський композитор та піаніст, один із найбільших музичних геніїв.



1819 - Іспанія продала Флориду США (за $5 млн). У 1845 р. Флорида стала 27-м штатом США.



1857 – народився Генріх Рудольф Герц, німецький фізик, основоположник електродинаміки, на честь якого названо одиницю частоти.



1879 – в Атіці (США) відкрився перший магазин всесвітньої мережі дешевого продажу «Вулворт».



1900 – народився Луїс Бунюель, іспанський режисер («Вірідіана», «Цей невиразний об'єкт бажання», «Скромна чарівність буржуазії», «Янгол-винищувач», «Денна красуня»).



1920 – народилася Джульєтта Мазіна, італійська актриса, муза та дружина Федеріко Фелліні.



1930 – в англійському містечку Менсфілд пройшов перший футбольний матч під час електричного освітлення.



1946 – доктор Зельман Ваксман відкриває стрептоміцин – перший антибіотик, ефективний при лікуванні туберкульозу. За що у 1952 році отримав Нобелівську премію з фізіології та медицини.



1956 – у Портсмуті футбольний матч відбувся на стадіоні, де для освітлення поля було споруджено спеціальні прожекторні стійки.



1956 – Елвіс Преслі вперше потрапив до музичного хіт-параду з піснею «Heartbreak Hotel»



1975 – народилася Дрю Беррімор, американська актриса.



1997 – пісня «don'T Speak» гурту No Doubt очолила чарт і вивела маловідомий до того моменту гурт у суперзірки.



1997 – Указом Президента України створено політичну раду за Президента України.



2000 – скасовано положення про страту в Україні.



2014 – 4-й Президент України Віктор Янукович втратив статус президента шляхом голосування у Верховній Раді.



2015 – у Харкові біля станції метро «Маршала Жукова» (зараз «Палац спорту») під час Маршу єдності було здійснено терористичний акт. Внаслідок вибуху пристрою, який, за повідомленням СБУ, було заховано в кучугурі, загинули дві людини – координатор Євромайдану Ігор Толмачов та підполковник міліції Вадим Рибальченко. Ще одинадцять людей отримали поранення, п'ять із них - неповнолітні. У лікарні померло двоє: 15-річний учень 10-го класу школи №11 Данило Дідік та 18-річний студент Харківського університету міського господарства імені Бекетова Микола Мельничук. З 2020 року у Харкові відзначають День Патріота.

Іменини відзначають:

Василь, Геннадій, Іван, Інокентій, Никифор, Олександр, Панкрат, Петро, Тихін.



