Гороскоп на 22 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Ситуації, які зазвичай могли спричинити гострий конфлікт, сьогодні можуть бути легко вирішені за допомогою вдалого жарту чи взаємовигідного компромісу.
Протягом дня Овен буде небайдужим до точних цифр та фактів! Чи йдеться про навчання, складні розрахунки або пункти договору, написані дрібним шрифтом, Овен зуміє розібратися у всьому і зробити правильні висновки. Однак зірки попереджають: якщо Овен не знайде гідне застосування своєї уважності, то ризикує розтратити її на дрібниці. Адже рахувати можна і ворон за вікном, але навіщо? Витрачати на це такий продуктивний день було б просто прикро.
Телець не рватиметься на перші ролі, проте йому чудово вдасться проявити себе на других! Особливо добре Тельцю вдасться діяти в команді або виконувати чиїсь точні вказівки. Єдина умова - Телець повинен чітко розуміти всю логіку процесу: хто що робить і за яку ділянку робіт відповідає. Роль безмовного та байдужого виконавця не для нього!
Чудовий день для того, щоб Близнюки зав'язали корисне знайомство. Їхня комунікабельність і креативність на висоті, вони сповнені цікавих ідей і зуміють донести їх до будь-кого. Зірки кажуть, що Близнюкам може дати шанс завести діловий контакт у будь-якій, навіть найнеформальнішій, обстановці. У коридорі, на вулиці, на вечірці – скрізь Близнюки можуть зустріти людину, знайомство з якою вплине на їхню подальшу кар'єру. А може, навіть, долю.
Зірки наполегливо радять Раку зайнятися розробкою якогось досить амбітного проекту. Не скромничайте, у вас у запасі напевно є такий! Чи йдеться про кар'єрні плани Рака, чи про те, як влаштувати своє особисте життя, – гарний день для того, щоб перевести ці думки з розряду фантазій у розряд першочергових справ. І, головне, продумати усі деталі. Здійснивши це, Рак зробить перший крок назустріч своїм найсміливішим мріям!
Лев має шанс дізнатися інсайдерську інформацію, яка допоможе йому просунутися вперед! Можливо, йому вдасться випадково почути те, що не призначалося для його вух, або ж прийти до потрібного висновку на основі чуток та іншої уривчастої інформації. Головне, що завдяки збігу обставин або своїм аналітичним здібностям, Лев може отримати в руки ключ, який відкриває двері до нових досягнень та успіхів.
Діві варто подумати над тим, що саме останнім часом вона робила не так, де зробила помилку. День наділяє її не лише самокритичністю, а й здатністю подивитися на себе збоку, неупереджено оцінивши свої дії. Можливо, в якихось речах Діва поквапилась, збилася зі шляху чи просто не довела справу до кінця? Зрозуміти це означає зробити перший крок до того, щоб згодом виправити ситуацію.
У якомусь питанні від Терезів може знадобитися зробити вибір, і їм буде нелегко ухвалити рішення. Як вчинити, якщо в обох випадках присутні свої очевидні мінуси та плюси? Зірки не радять Терезам поспішати. Навіть якщо ситуація підганяє їх у спину, Терезам не варто йти в неї на поводі. Нехай рішення добре дозріє, відлежиться. Можливо, чи є шанс знайти компроміс? А може, поки Терези думають, з'явиться ще й третій варіант?
Хоч би який досвід Скорпіон мав, ситуація може на якийсь час поставити його в роль учня. Можливо, йому необхідно буде проконсультуватися з кимось більш досвідченим або начальство візьме Скорпіона під свій особистий контроль. А може, Скорпіон почерпне потрібні йому для роботи відомості з чужої розмови. У будь-якому випадку, йому варто прислухатися до порад інших і пам'ятати: якщо хочеш досягти успіху, вчитися ніколи не пізно.
Зірки пропонують Стрільцеві задуматися про перспективи. Бездумно плисти за течією – не та стратегія, яка здатна піднести до самих висот. Можливо, життя Стрільця увійшло до колії і не залишає часу на просування, але – гарний день для того, щоб тверезо оцінити свій потенціал. Можливо, Стрілець виявить, що на своєму місці він уже досяг «стелі», і ця «стеля» дуже невисока. У будь-якому разі йому не заважає подумати над тим, як кардинально змінити ситуацію на краще, бо цього дня його інтелект обіцяє досягти свого піку.
Козерогові в жодному разі не варто змішувати особисті відносини та роботу, хоча ситуація його до цього схилятиме. Можливо, хтось із знайомих Козерога попросить допомогти йому своїми професійними навичками, а може навіть спробує втягнути Козерога в якісь справи з використанням його службового становища. Зірки кажуть, що робити цього не слід, інакше Козеріг шкодуватиме. У найкращому разі він нашкодить роботі чи дружбі, у гіршому – і тому, й іншому.
Водолію протягом дня неодноразово доведеться згадати приказку: «Скільки людей, стільки й думок». З самих, здавалося б, незначних і простих питань, у нього раз у раз можуть виникати розбіжності і навіть сутички з оточуючими. Не дивно, що і думка вищих навряд чи збігатиметься з думкою Водолія, що може часом його пригнічувати. Однак тут зірки радять Водолію поступитися своїми позиціями без бою – як кажуть, начальству видніше, принаймні цього дня.
День вимагатиме від Риб таких якостей, як точність ізібраність. Жодних домислів і тим більше фантазій – і ситуація, і люди навколо вимагатимуть від Риб лише фактів. Ніщо не здатне вивести оточуючих більше, ніж слова Риб: «Мені здається» і «я думаю». Якщо Риби хочуть, щоб їх помітили та оцінили, їм варто озвучувати свої думки мовою статистики, графіків та цифр.
Ситуації, які зазвичай могли спричинити гострий конфлікт, сьогодні можуть бути легко вирішені за допомогою вдалого жарту чи взаємовигідного компромісу.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
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