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22.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 8%. Температура повітря -9°...-8°C (відчувається як -4°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.

Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -6°...-7°C (відчувається як -11°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -9°...-11°C (відчувається як -12°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • З цього дня сильний мороз найчастіше буває лише вночі.
  • Наші пращури помітили, якщо почалася відлига, це означало, що холоди ще повернуться.
  • Запітніють шибки у віконних рамах – до потепління.
  • Якщо 22 лютого випав мокрий сніг, незабаром буде мороз.
  • Стовпи біля сонця – на мороз.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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