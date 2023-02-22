Прогноз погоди у Харкові на 22 лютого

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 8%. Температура повітря -9°...-8°C (відчувається як -4°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 741 мм рт.ст.
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -6°...-7°C (відчувається як -11°C). Вітер північний, 6 м/с. Вологість повітря 75%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Ввечері ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря -9°...-11°C (відчувається як -12°C). Вітер північно-західний, 6 м/с. Вологість повітря 72%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.
Ситуації, які зазвичай могли спричинити гострий конфлікт, сьогодні можуть бути легко вирішені за допомогою вдалого жарту чи взаємовигідного компромісу.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
влажность:
давление:
ветер: