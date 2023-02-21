21.02.2023 21:57 Дмитро Колонєй
Загроза посилених обстрілів з боку РФ 23 та 24 лютого: у якій мірі вона реальна (Інфографіка)
Проаналізовано завдавала чи ні Росія масованих ударів у «символічні дати».
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Слово і Діло, наближаються одразу дві символічні для агресора дати – 23 лютого та річниця повномасштабного вторгнення в Україну. З такими днями, як правило, пов'язують підвищену загрозу ракетних обстрілів. Як поводив себе країна-агресорка у "сакральні" дати на протязі року війни.
8-9 травня
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Українців попереджали про підвищену ракетну небезпеку 8-9 травня – була ймовірність, що росіяни захочуть похвалитися «успіхами» до Дня перемоги. Під обстріл традиційно потрапили населені пункти на лінії фронту, також близько семи ракет було випущено по цивільних об'єктах Одеси.
22 червня
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Провокації допускали 22 червня – в День скорботи та пам'яті жертв війни в Україні (для РФ це день початку Великої Вітчизняної війни). Але цей день, крім лінії фронту, пройшов спокійно. Натомість росія випустила кілька десятків ракет вночі та вранці 25 червня.
28 липня
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28 липня День Української Державності У результаті 28 липня Росія запустила по Україні близько 20 ракет, під удар потрапили, зокрема, північні регіони.
24 серпня
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24 серпня, у День Незалежності в Україні пролунала рекордна кількість повітряних тривог, але масованої атаки не було. «Росія досить сильно уповільнила свої темпи наступу і причиною цього є значне виснаження, перш за все, ресурсної бази. По-друге, це морально-психологічна втома від цих бойових дій», – пояснив після глава ГУР Кирило Буданов.
7 жовтня
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У ЗСУ припускали, що Росія може обстріляти Україну до дня народження Путіна 7 жовтня. Але цей день обійшовся без масованих ударів – на регулярній основі вони розпочалися через кілька днів.
6 грудня
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5 грудня Росія здійснила масовану атаку, випустивши по Україні близько 70 ракет. У Повітряних силах ЗСУ попереджали, що 6 грудня – на День Збройних сил – може бути повторний удар. «По-перше, свято. По-друге, бачимо такі тенденції, що 10-11 жовтня, 17-18 жовтня завдавали ударів один день, на другий завдавали ударів трохи менше, але все-таки завдавали», – казав Юрій Ігнат. Проте удари продовжились лише на лінії зіткнення.
20 лютого
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Не було масованої атаки у День соборності України – окупанти влаштували масштабний обстріл через кілька днів. У День Героїв Небесної Сотні, 20 лютого, удари також були лише на лінії зіткнення.
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