    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У прикордонному місті Харківської області зупинили авто зі зброєю та російською формою
22.02.2023  09:16   Рита Парфенова

У прикордонному місті Харківської області зупинили авто зі зброєю та російською формою

У місті Куп'янську на Харківщині поліцейські виявили автомобіль із комплектом російської військової форми, а також патронами до вогнепальної зброї.

Поліція Харківської області

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

У повідомленні говориться, що працівники полку поліції особливого призначення зупинили у Куп’янську автомобіль, в якому знаходились два чоловіки 31 та 35 років.

В ході огляду автівки поліцейські виявили патрони для вогнепальної зброї та комплект форми військових рф.

Наразі проводиться перевірка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 по 22 лютого військові рф били по прикордоннім селам та містам Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області.


Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  зброя, поліція, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.02 Надзвичайні події Під Харковом зупинили автівку з патронами
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 