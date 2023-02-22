22.02.2023 09:16 Рита Парфенова

У прикордонному місті Харківської області зупинили авто зі зброєю та російською формою

У місті Куп'янську на Харківщині поліцейські виявили автомобіль із комплектом російської військової форми, а також патронами до вогнепальної зброї.

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

У повідомленні говориться, що працівники полку поліції особливого призначення зупинили у Куп’янську автомобіль, в якому знаходились два чоловіки 31 та 35 років.

В ході огляду автівки поліцейські виявили патрони для вогнепальної зброї та комплект форми військових рф.

Наразі проводиться перевірка.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 по 22 лютого військові рф били по прикордоннім селам та містам Чугуївському, Куп'янському та Харківському районах області.



