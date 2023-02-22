22.02.2023 09:44 Рита Парфенова

У селищі на Харківщині відключать воду: причина

Ближчим часом буде припинено водопостачання у селищі Борова Харківської області.





Про це повідомили РЕДПОСТ у Борівській селищній раді.



«У зв’язку з аварією на центральному водогоні смт Борова сьогодні, 22 лютого, найближчим часом терміново буде припинено водопостачання по всьому селищу», – йдеться у повідомленні.



Подачу води відновлять одразу після завершення аварійно-ремонтних робіт.



