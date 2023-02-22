    
Главная Новини Харкова ЖКГ У селищі на Харківщині відключать воду: причина
22.02.2023  09:44   Рита Парфенова

У селищі на Харківщині відключать воду: причина

Ближчим часом буде припинено водопостачання у селищі Борова Харківської області.

відключать воду

Про це повідомили РЕДПОСТ у Борівській селищній раді.

«У зв’язку з аварією на центральному водогоні смт Борова сьогодні, 22 лютого, найближчим часом терміново буде припинено водопостачання по всьому селищу», – йдеться у повідомленні.

Подачу води відновлять одразу після завершення аварійно-ремонтних робіт.

Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади Салтівської служби зовнішніх водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» оперативно усувають позаштатну ситуацію на водоводі на проспекті Тракторобудівників у Харкові.

Источник:   Борівська селищна рада
 Тэги:  вода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.02 ЖКГ Комунальники Харкова усунули понад 50 аварій на водоводах 16.02 Медицина Про якість води з кранів харків’ян розповіли фахівці 15.02 ЖКГ У жилмасиві Харкова відремонтували водогін без відключення споживачів
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 