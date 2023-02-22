У селищі на Харківщині відключать воду: причина

Ближчим часом буде припинено водопостачання у селищі Борова Харківської області.
Про це повідомили РЕДПОСТ у Борівській селищній раді.
«У зв’язку з аварією на центральному водогоні смт Борова сьогодні, 22 лютого, найближчим часом терміново буде припинено водопостачання по всьому селищу», – йдеться у повідомленні.
Подачу води відновлять одразу після завершення аварійно-ремонтних робіт.
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Ситуації, які зазвичай могли спричинити гострий конфлікт, сьогодні можуть бути легко вирішені за допомогою вдалого жарту чи взаємовигідного компромісу.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
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