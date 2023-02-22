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22.02.2023  12:35   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники прибирають сніг на вулицях

У роботах з прибирання снігу станом на ранок 22 лютого задіяно 1968 робітників комунальних підприємств.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, у тому числі на прибудинкових територіях, що обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1707 дворових робітників за допомогою семи одиниць автотракторної техніки. Напередодні було очищено 6786 прибудинкових територій, а біля 3853  будинків дворові робітники посипали тротуари піщано-сольовою сумішшю. 
 
На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» у прибиранні задіяні 261 працівник та 12 одиниць автотракторної техніки. У вівторок було очищено 608 тис. кв. м тротуарів в парках, скверах та на інших територіях.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили пошкоджену ділянку газопроводу (фоторепортаж).


Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  жкг, харків
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