Харківські комунальники прибирають сніг на вулицях

У роботах з прибирання снігу станом на ранок 22 лютого задіяно 1968 робітників комунальних підприємств.
Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили пошкоджену ділянку газопроводу (фоторепортаж).
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Ситуації, які зазвичай могли спричинити гострий конфлікт, сьогодні можуть бути легко вирішені за допомогою вдалого жарту чи взаємовигідного компромісу.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щорічно 22 лютого відзначається Міжнародний день підтримки жертв злочинів.
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