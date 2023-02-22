22.02.2023 12:35 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники прибирають сніг на вулицях

У роботах з прибирання снігу станом на ранок 22 лютого задіяно 1968 робітників комунальних підприємств.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, у тому числі на прибудинкових територіях, що обслуговує КП «Харківблагоустрій», сніг прибирають 1707 дворових робітників за допомогою семи одиниць автотракторної техніки. Напередодні було очищено 6786 прибудинкових територій, а біля 3853 будинків дворові робітники посипали тротуари піщано-сольовою сумішшю.

На об’єктах СКП «Харківзеленбуд» у прибиранні задіяні 261 працівник та 12 одиниць автотракторної техніки. У вівторок було очищено 608 тис. кв. м тротуарів в парках, скверах та на інших територіях.

Раніше РЕДПОСТ писав, що фахівці АТ «Харківміськгаз» замінили пошкоджену ділянку газопроводу (фоторепортаж).



