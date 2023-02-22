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22.02.2023  12:57   Рита Парфенова

Комунальники тепломереж до морозів закрили усі заявки у двох районах Харкова

Напередодні чергового зниження температури працівники харківських тепломереж намагалися максимально виконати закрити заявки громадян.

Працівники КП Харківські теплові мережі усувають аварію

Як повідомили РЕДПОСТ у КП «Харківські теплові мережі», за минулу добу колектив комунального підприємства встиг задовільнити 296 заявок з питань центрального опалення та гарячого водопостачання.

По двох філіях: Холодногірській та Шевченківській були закриті усі наявні звернення. Крім того, вдалося оперативно локалізувати та усунути 15 дефектів на внутрішньоквартальних мережах.

Працівники КП Харківські теплові мережі усувають аварію

При цьому, ні на мить не припинялися поточні роботи по ізоляції трубопроводів, заміні транзитів, налагодженні режимів на джерелах теплопостачання.

Турбуються тепловіки й про безпеку під час ожеледиці – на всіх філіях ведеться посипка сходів до підвалів та пішохідних доріжок біля об'єктів КП "Харківські теплові мережі".

Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади Салтівської служби зовнішніх водопровідних мереж комплексу «Харківводопостачання» оперативно усувають позаштатну ситуацію на водоводі на проспекті Тракторобудівників у Харкові.

Источник:   КП «ХТМ»
 Тэги:  опалення, хтм, харків
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