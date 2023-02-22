22.02.2023 12:57 Рита Парфенова

Комунальники тепломереж до морозів закрили усі заявки у двох районах Харкова

Напередодні чергового зниження температури працівники харківських тепломереж намагалися максимально виконати закрити заявки громадян.

Як повідомили РЕДПОСТ у КП «Харківські теплові мережі», за минулу добу колектив комунального підприємства встиг задовільнити 296 заявок з питань центрального опалення та гарячого водопостачання.



По двох філіях: Холодногірській та Шевченківській були закриті усі наявні звернення. Крім того, вдалося оперативно локалізувати та усунути 15 дефектів на внутрішньоквартальних мережах.





При цьому, ні на мить не припинялися поточні роботи по ізоляції трубопроводів, заміні транзитів, налагодженні режимів на джерелах теплопостачання.



Турбуються тепловіки й про безпеку під час ожеледиці – на всіх філіях ведеться посипка сходів до підвалів та пішохідних доріжок біля об'єктів КП "Харківські теплові мережі".



