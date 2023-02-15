15.02.2023 12:03 Рита Парфенова

Народним міліціонерам з Борової та Балаклеї повідомили про підозру

Двом колаборантам, які співпрацювали з ворогом під час окупації Ізюмщини, повідомлено про підозру

Як повідомили РЕДПОСТ в Прокуратурі Харківської області, за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) двом чоловікам заочно повідомлено про підозру.



Один підозрюваний — 54-річний мешканець смт Борова Ізюмського району. Під час окупації селища чоловік добровільно обійняв посаду «полицейского Боровского отдела полиции».



До повноважень псевдоправоохоронця входило патрулювання території селища, затримання і доставка затриманих осіб до відділу «народної поліції».



Ще один колаборант намагався побудувати кар’єру правоохоронця в окупованій на той час збройними силами рф Балаклії. 30-річний чоловік влаштувався на роботу до фейкового правоохоронного органу, обійнявши посаду «дільничного поліцейського».



Свої обов’язки псевдоправоохоронець виконував у період з червня по середину серпня 2022 року. Зокрема, він проводив обшуки на території домоволодінь та займався вилученням мисливської зброї у місцевих мешканців.



Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукують чоловіка, який служив окупантам, а потім втік.



