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15.02.2023  12:03   Рита Парфенова

Народним міліціонерам з Борової та Балаклеї повідомили про підозру

Двом колаборантам, які співпрацювали з ворогом під час окупації Ізюмщини, повідомлено про підозру

У Харківській області двом колаборантам, які співпрацювали з ворогом під час окупації Ізюмщини, повідомлено про підозру

Як повідомили РЕДПОСТ в Прокуратурі Харківської області, за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України) двом чоловікам заочно повідомлено про підозру.

Один підозрюваний — 54-річний мешканець смт Борова Ізюмського району. Під час окупації селища чоловік добровільно обійняв посаду «полицейского Боровского отдела полиции».

До повноважень псевдоправоохоронця входило патрулювання території селища, затримання і доставка затриманих осіб до відділу «народної поліції».  

Ще один колаборант намагався побудувати кар’єру правоохоронця в окупованій на той час збройними силами рф Балаклії. 30-річний чоловік влаштувався на роботу до фейкового правоохоронного органу, обійнявши посаду «дільничного поліцейського».

Свої обов’язки псевдоправоохоронець виконував у період з червня по середину серпня 2022 року. Зокрема, він проводив обшуки на території домоволодінь та займався вилученням мисливської зброї у місцевих мешканців.

Досудове розслідування проводять слідчі відділення поліції № 1 СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області.  

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на  Харківщині розшукують чоловіка, який служив окупантам, а потім втік.


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, суд, харків, харьков, агрессия россии
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