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23.02.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

Мешканець Куп'янського району зберігав боєприпаси

Чоловік зберігав вдома боєприпаси армії окупантів.

зберігав боєприпаси
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Правоохоронці виявили 54-річного мешканця села Кутьківка, у якого було вилучено гранату РГД-П та дві гранати Ф-1.
 
21 лютого зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому  ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
 
Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині ворог вдарив ракетою по адмінбудівлі, під завалами люди.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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