23.02.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

Мешканець Куп'янського району зберігав боєприпаси

Чоловік зберігав вдома боєприпаси армії окупантів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Правоохоронці виявили 54-річного мешканця села Кутьківка, у якого було вилучено гранату РГД-П та дві гранати Ф-1.

21 лютого зловмиснику повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.



