24.02.2023 18:05 Василь Голосний

У Харкові нагородили військовослужбовців ТрО за оборону Харкова (фото)

Церемонія вручення стрічок до бойових прапорів військових частин Сил територіальної оборони Збройних Сил України відбулася 24 лютого у Харкові.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

На заході були присутні командування, особовий склад військових частин ТрО та представники влади.

До річниці повномасштабного наступу росії на Україну Харківський міський голова Ігор Терехов також вручив Подяки міського голови 113-й окремій бригаді територіальної оборони та подякував військовослужбовцям за захист Батьківщини.

«Минув рівно рік, як росія розвʼязала повномасштабну війну проти незалежної та суверенної України. Окупанти ставили собі за мету захопити нашу країну за 3-5 днів, але завдяки вам, вашій хоробрості та героїзму їм не вдалося цього зробити. І ніколи не вдасться! Я щиро вдячний вам за те, що ви бороните наш дім. Ми обовʼязково переможемо!» - зазначив у вітальному слові Ігор Терехов.

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