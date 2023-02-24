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24.02.2023  17:50   Віталій Хінєвіч

Харківські патрульні прибули на допомогу людині, якій стало погано

Від схвильованої жінки на лінію «102» надійшов виклик із проханням про допомогу.

Харківські патрульні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Жінка повідомила, що її чоловіку раптово стало зле, його стан погіршувався і вона просила на допомогу. Патрульні перебувала неподалік, відтак за лічені хвилини були вже на місці.
 
На місці заявниця пояснила, що з хвилювання викликала спершу поліцію, але вже також додзвонилися і до медиків. Цієї миті у громадянина почалися судоми та з рота пішла піна.
 
Поліцейські миттєво стали надавати йому домедичну допомогу. Зокрема поклали громадянина в стабільне бокове положення, забезпечили можливість вільного дихання та стабілізували стан до прибуття лікарів швидкої.
 
Потому патрульні передали громадянина медикам, допомогли транспортувати до карети швидкої та супроводили до лікарні.
 
«Дякуємо патрульним Андрію Миртовицькому, Дмитру Сорокі та Владиславу Водкі за оперативні, злагоджені та професійні дії»,- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що медики врятували життя харків'янці.
 

Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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