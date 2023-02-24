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24.02.2023  17:37   Дмитро Колонєй

У Харкові зухвалий прибічник окупантів заперечував агресію РФ на блокпосту

Прибічник "руського миру" чекає на суд у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнмя на Харківську прократуру, 28-річний чоловік  у листопаді 2022 року їхав на автомобілі по Харкову та був зупинений на одному з блокпостів.
 
 
Під час перевірки документів харків’янин поводив себе зухвало та всіляко виявлял себе як прибічник ворога:
  • публічно заперечував збройну агресію РФ
  • називав її «спеціальною військовою операцією».
  • стверджував, що за обстріли житлових кварталів та вбивства мирних мешканців Харкова відповідальні ЗСУ,
  • стверджував начебто вони роблять це, щоб «створити відповідну картинку для Заходу та отримати додаткові гроші».
Тепер чоловік матиме змогу розказати про свої погляди в суді. Справу направлено до Московського районного суду м. Харкова.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині арештовано майно громадянина РФ на мільйони гривень.
 
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Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  колаборант, зрада, харків
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