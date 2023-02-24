24.02.2023 17:37 Дмитро Колонєй
У Харкові зухвалий прибічник окупантів заперечував агресію РФ на блокпосту
Прибічник "руського миру" чекає на суд у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланнмя на Харківську прократуру, 28-річний чоловік у листопаді 2022 року їхав на автомобілі по Харкову та був зупинений на одному з блокпостів.
Під час перевірки документів харків’янин поводив себе зухвало та всіляко виявлял себе як прибічник ворога:
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публічно заперечував збройну агресію РФ
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називав її «спеціальною військовою операцією».
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стверджував, що за обстріли житлових кварталів та вбивства мирних мешканців Харкова відповідальні ЗСУ,
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стверджував начебто вони роблять це, щоб «створити відповідну картинку для Заходу та отримати додаткові гроші».
Тепер чоловік матиме змогу розказати про свої погляди в суді. Справу направлено до Московського районного суду м. Харкова.
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