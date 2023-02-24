24.02.2023 17:37 Дмитро Колонєй

У Харкові зухвалий прибічник окупантів заперечував агресію РФ на блокпосту

Прибічник "руського миру" чекає на суд у Харкові.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на Харківську прократуру, 28-річний чоловік у листопаді 2022 року їхав на автомобілі по Харкову та був зупинений на одному з блокпостів.

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Під час перевірки документів харків’янин поводив себе зухвало та всіляко виявлял себе як прибічник ворога:

публічно заперечував збройну агресію РФ

називав її «спеціальною військовою операцією».

стверджував, що за обстріли житлових кварталів та вбивства мирних мешканців Харкова відповідальні ЗСУ,

стверджував начебто вони роблять це, щоб «створити відповідну картинку для Заходу та отримати додаткові гроші».

Тепер чоловік матиме змогу розказати про свої погляди в суді. Справу направлено до Московського районного суду м. Харкова.

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