20.02.2023 21:40 Дмитро Колонєй

В Україні зростуть таріфи на електрику

Подробиці, чому це станеться розповіли у Кабміні.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Фокус, в Україні навесні зростуть ціни на електрику. За словами радника глави Кабміну Юрія Бойка, переглянути ціни на електрику та реформувати наявний ринок електроенергії в Україні потрібно для того, щоб вийти з кризи.

У зв'язку з кризовою ситуацією в українській енергосистемі вже найближчим часом тарифи на світло для споживачів можуть збільшити до ринкових. Про це повідомив радник прем’єр-міністра України Юрій Бойко.

За словами чиновника, Кабмін і профільне міністерство зокрема зараз розглядають кілька різних концепцій реформування національного ринку електроенергії. Найрадикальніша з них передбачає встановлення повністю ринкових цін для побутових споживачів.

Бойко в розмові з журналістами підкреслив, що реформація ринку електроенергії Україні необхідна для того, щоб подолати кризу, спровоковану зокрема й постійними атами РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури нашої країни.

"Сьогодні тариф для побутових споживачів приблизно в чотири рази нижчий від реальної ціни енергії. Навесні одну зі стратегій (реформації ринку, — ред.) доведеться затвердити, інакше інакше кризу в енергетиці подолати не вдасться", — пояснив радник прем'єр-міністра.

Юрій Бойко звернув увагу на те, що адресні монетарні субсидії для незахищених верств населення здатні повністю покрити потреби побутових споживачів електроенергії. Так держава сподівається пом'якшити наслідки підвищення ціни на електроенергію для побутових споживачів під час воєнних дій.

"Така стратегія обійдеться платникам податків дешевше й водночас дозволить захистити громадян із низькими рівнями доходу. А ті, хто може платити за енергію, це робитимуть", — резюмував чиновник.



