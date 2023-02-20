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20.02.2023  22:08   Василь Голосний

Північна Салтівка в Харкові наприкінці зими (фоторепортаж)

Фоторепортаж з Північної Салтівки наприкінці зими

Харків, Північна Салтівка

Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, північна салтівка, пейзаж
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