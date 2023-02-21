Прогноз погоди у Харкові на 21 лютого

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З самого ранку йтиме дощ зі снігом. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 98%. Температура повітря +2°...+3°C (відчувається як -4°C). Вітер південно-західний, 7 м/с. Вологість повітря 93%. Атмосферний тиск 738 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 64%. Температура повітря +4°...+3°C (відчувається як 0°C). Вітер західний, 9 м/с. Вологість повітря 94%. Атмосферний тиск 733 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 87%. Температура повітря +2°...-1°C (відчувається як -1°C). Вітер західний, 8 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 734 мм рт.ст.
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Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. З самого ранку йтиме дощ зі снігом. Удень він може послабшати, проте до вечора знову набере силу.
Сьогодні населення Землі святкує День рідної мови та День екскурсовода.
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