21.02.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 21 лютого для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Не пропустіть шанс – сьогодні все у ваших руках! Саме тому на сьогодні найкраще планувати відповідальні справи та переговори не лише у робочій, а й у особистій, і у фінансовій сферах.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овну можуть доручити справи, з якими боїться не впоратися. Можливо, він вважає, що має недостатній досвід, знання або навички для їх виконання. Така невпевненість у собі може погано вплинути на результат, тому зірки пропонують Овну набратися рішучості і відкинути всі сумніви, перш ніж взятися за цю роботу. Ну, а якщо це не вийде – перепоручити її комусь або відкласти на потім.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Ентузіазму Тельцю не позичати! Він буде по-справжньому захоплений тим, що робить, навіть якщо його ділянка робіт стосується не найважливіших речей. Невідомо, в чому тут справа, – у хорошому настрої Тельця чи в тому, що він відчуватиме приплив сил. Головне, що завдяки такому вдалому настрою робота у Тельця обіцяє сперечатися, а оточуючі тягнуться до нього і не раз протягом дня запитають його поради.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Головною рушійною силою Близнюків стануть амбіції! Їм недостатньо просто справлятися зі справами – їм потрібно робити все найкраще і так, щоби це помітили. Саме тому день чудово підходить для того, щоб робити кар'єру. Будь-які кроки Близнюків у цьому напрямі будуть даватися їм природно та легко. Ось тільки не варто очікувати, що оточуючі поставляться до просування Близнюків прихильно - швидше за все їх амбіції викликатимуть ревнощі або навіть заздрість. Ну і добре…

Рак (22 червня – 23 липня)

Рак особливо тяжітиме рутиною. Коли кожен день навколо одне й те саме, це починає набридати! Щоб не впасти в тугу або стан напівсонної коми, зірки радять Раку струснути і щось поміняти. Найменше, що він здатний зробити, це оновити свій гардероб. Однак найкраще, якщо у Рака знайдуться справи за межами чотирьох стін – зміна обстановки та ковток свіжого повітря потрібні йому як ніколи.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Від Лева потрібно виявити наполегливість і навіть, якщо потрібно, вміння постукати кулаком по столу! Просто якщо Лев зможе проявити рішучість і твердість, оточуючі швидко відтіснять їх у другий план, привласнивши собі його і заслуги. Так що іншого варіанту у Лева просто немає - або він змириться з лавкою запасних, або зможе продемонструвати всім свій твердий характер і завдяки цьому вийде на перші ролі.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Успіх сьогоднішнього дня Діви нагадує їзду велосипедом: чим повільніше їдеш, тим більше ризикуєш впасти. І навпаки – набравши хорошу швидкість, Діва виявить, що будь-яка справа сперечається у її руках! Так що розігнатися Діві просто потрібно, навіть якщо для цього їй доведеться зібрати всю свою волю в кулак. Натомість один раз набравши темп, Діва ще довго не зможе зупинитися. вона здатна у трудовому пориві переробити безліч справ! Особливо, якщо не витрачатиме час на порожні суперечки, до чого теж схиляють Діву зірки.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

З самого ранку Терези з головою підуть у роботу, і виринути їм буде нелегко. Вони будуть настільки зосереджені, що ніяка суєта, що панує навколо, не може їм завадити. Зірки радять Терезам використовувати таку здатність до концентрації, щоб блискуче впоратися зі справами, в яких вони всі від початку до кінця вирішують самі. А ось робота в команді їм протипоказана: занурені у свої думки Терези просто не почують слова оточуючих.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

У Скорпіона несподівано для нього можуть прокинутися організаторські здібності, і ситуація цьому сприятиме. Можливо, Скорпіона попросять провести нараду, організувати свято чи пікнік. А можливо, день поставить перед ним інші завдання, які потребують залучення людей. У будь-якому випадку, Скорпіон має всі можливості для того, щоб впоратися з подібними справами. Сил та нервів це забере чимало, зате й приємні бонуси принесе.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець ризикує з головою поринути у особисті справи та турботи, і в результаті може зіткнутися з жорсткою конкуренцією та тиском на свою адресу! Можливо, хтось із колег захоче підсидіти Стрільця, відсунувши його убік. А може, Стрільцю доведеться зіткнутися з нападками недоброзичливців. У будь-якому випадку, зірки радять йому зібрати в кулак усі свої сили, рішучість та волю, не поступаючись завойованим позиціям. Інакше відновити ці позиції потім буде дуже нелегко!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У справах Козерога може сильно заважати бажання якнайшвидше досягти результату. Найцікавіше, що така квапливість діятиме прямо навпаки, гальмуючи роботу та відсуваючи терміни. Затримки та пробуксовки можуть чекати на Козерога практично на будь-якому етапі і в будь-яких справах! Виправити становище Козеріг зможе, тільки якщо позбудеться свого внутрішнього нетерпіння. Якщо це йому не вдасться, закінчити розпочате йому, на жаль, вдасться ще дуже нескоро!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Девізом життя Водолія стане безапеляційне «Я сам!». Зірки не схиляють його до того, щоб рівнятися на оточуючих чи хоча б радитися з ними. Через це багато його рішень можуть здаватися несподіваними, а висловлювання – самовпевненими. Однак насправді Водолій не схильний рубати з гарячого, і якщо він за щось взявся, значить готовий нести відповідальність за результат. Тож близьким людям Водолія досить просто йому не заважати. Все інше Водолій зробить сам, домігшись непоганих результатів.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Секрет успіху Риб криється в їхньому вмінні організовувати людей, домагаючись від них потрібних результатів. День не схиляє Риб до того, щоб самим чинити трудові подвиги, проте вони спокійно можуть чинити ці подвиги руками оточуючих. Так що як організатор, координатор або начальник Риби просто незамінні! Навіть не маючи ніяких особливих прав, Риби можуть непомітно звалити частину своїх справ на інших. І це – про диво! – буде сприйнято з розумінням.



