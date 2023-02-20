20.02.2023 20:54 Дмитро Колонєй

З Харкова відправлена гуманітарна допомога постраждалим від землетрусу жителям Туреччини

Харків прийшов на допомогу жителям міста Газіантеп.



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланнм на Міськраду, понад 22 тонни гуманітарного вантажу відправили сьогодні, 20 лютого, з Харкова постраждалим від землетрусу жителям міста Газіантеп (Туреччина).

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У зборі продуктів довготривалого терміну зберігання, дитячого харчування, засобів гігієни, теплого одягу та обігрівачів взяли участь представники харківських підприємств та Почесного Консульства Республіки Казахстан.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що Газіантеп, влада якого підтримала харків'ян під час повномасштабної війни, стало одним з найбільш постраждалих від землетрусу міст.

«Два тижні тому у Туреччині був потужний землетрус, внаслідок якого сильно постраждали мешканці міста-побратима Харкова - Газіантепа. Я розмовляв з мером Газіантепа на початку війни, тоді влада міста дуже нас підтримала, а зараз настав час допомогти нашим друзям. Вже сьогодні цей важливий гуманітарний вантаж вирушить до Туреччини», - підкреслив Ігор Терехов.

Зазначимо, що угода про співпрацю між Харковом та Газіантепом була укладена 15 квітня 2011 року.



