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27.02.2023  14:23   Дмитро Колонєй

Агресор змінює тактику ракетних обстрілів - ГУР

Про це розповів представник воєнної розвідки Андрій Черняк.

Змінює тактику ракетних обстрілів Росія - ГУР
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник управління Андрій Черняк  намагається змінити тактику ракетних обстрілів України.
 
 
  • У окупантів залишилося менше ніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах — «Калібр», Х-101, Х-555.
  • Обсяги виробництва не встигають за тою динамікою, з якою росія витрачала їх до середини лютого. 
  • Ракет у загарбників ще тисячі, але вони використовують їх набагато більше, ніж виробляють: «За місяць вони зараз можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет. Ті старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження», — пояснив представник ГУР МО України.
  • Українська протиповітряна оборона щодня посилюється, а з урахуванням того, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та дрони-камікадзе, літаки збивати буде ще простіше, пояснює представник ГУР.
  • Російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему і паливно-енергетичний сектор України, аби зупинити постачання нафтопродуктів.

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  обстріл, агрессия россии, прогноз
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