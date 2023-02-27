27.02.2023 14:23 Дмитро Колонєй
Агресор змінює тактику ракетних обстрілів - ГУР
Про це розповів представник воєнної розвідки Андрій Черняк.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, представник управління Андрій Черняк намагається змінити тактику ракетних обстрілів України.
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У окупантів залишилося менше ніж 100 високоточних крилатих ракет, які найчастіше використовуються при обстрілах — «Калібр», Х-101, Х-555.
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Обсяги виробництва не встигають за тою динамікою, з якою росія витрачала їх до середини лютого.
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Ракет у загарбників ще тисячі, але вони використовують їх набагато більше, ніж виробляють: «За місяць вони зараз можуть виготовити не більше ніж 30-40 ракет. Ті старі ракети, що є в них на озброєнні, або не долітають через несправність, або мають обмежений радіус ураження», — пояснив представник ГУР МО України.
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Українська протиповітряна оборона щодня посилюється, а з урахуванням того, що Повітряні сили навчилися збивати ракети та дрони-камікадзе, літаки збивати буде ще простіше, пояснює представник ГУР.
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Російська армія не відмовилася від ідеї знищити енергосистему і паливно-енергетичний сектор України, аби зупинити постачання нафтопродуктів.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, про .стан бойвих дій на вечір 26 лютогог 2023 року.
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