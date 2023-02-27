27.02.2023 14:05 Віталій Хінєвіч

В Україні стався землетрус магнітудою 3,3 бали

27 лютого 2023 року о 3:15:39 було зареєстровано землетрус в районі селища Велика Добронь, 19 км на захід від міста Мукачево Закарпатської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

Повідомляється, що за розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією відноситься до сильно відчутних, землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом - небагатьма.

«Люди просинаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний.

Останній землетрус, який відчувався більш, ніж у 15 населених пунктах Закарпаття зареєстровано із району міста Іршава, 3 січня 2023 року з магнітудою 3,8 на глибині 6 км»,- зазначили у Головному центрі спеціального контролю.



