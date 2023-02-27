    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події В Україні стався землетрус магнітудою 3,3 бали
27.02.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

В Україні стався землетрус магнітудою 3,3 бали

27 лютого 2023 року о 3:15:39 було зареєстровано землетрус в районі селища Велика Добронь, 19 км на захід від міста Мукачево Закарпатської області.

землетрус
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головний центр спеціального контролю.
 
Повідомляється, що за розрахунками землетрус не несе загрози для населення, за класифікацією  відноситься до сильно відчутних, землетрус відчувається всередині будівлі багатьма людьми, під відкритим небом - небагатьма.
 
«Люди просинаються, але ніхто не лякається. Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються; рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний.
 
Останній землетрус, який відчувався більш, ніж у 15 населених пунктах Закарпаття зареєстровано із району міста Іршава, 3 січня 2023 року  з магнітудою 3,8 на глибині 6 км»,- зазначили у Головному центрі спеціального контролю.
 
 

Источник:   Головний центр спеціального контролю
 Тэги:  землетрус
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
20.02 Суспільство З Харкова відправлена гуманітарна допомога постраждалим від землетрусу жителям Туреччини 08.02 Надзвичайні події Землетрус у Турції відчувався на українских атомних станціях 06.02 Надзвичайні події Україні загрожує потужний землетрус: чи може в статися в країні турецька катастрофа
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 