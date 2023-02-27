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27.02.2023  14:03   Рита Парфенова

Під Бахмутом загинув мешканець Харківщини

Під містом Бахмут Донецької області ворожий снаряд обірвав життя мешканця Золочева Михайла Касілова.

Мешканець Золочева Харківської області Михайло Касілов загинув виконуючи військовий обов’язок під містом Бахмут Донецької області

Про це РЕДПОСТ повідомили у Золочівські селищній раді.

У повідомленні говорится, що захисник України, мешканець Золочева, Касілов Михайло Михайлович, 1993 р.н., загинув виконуючи військовий обов’язок під містом Бахмут Донецької області.

«У Михайла попереду мали бути довгі і щасливі роки, але ворожий снаряд обірвав життя, без батька залишилася десятирічна дитина», – розповіли у сільраді.

Світла і вічна пам'ять захиснику. Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Героя.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за рік повномасштабної війни в Харкові загинуло 106 медичних працівників, 33 з яких - на робочому місці.


Источник:   Золочівська селищна рада
 Тэги:  некролог, харків
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