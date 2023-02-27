27.02.2023 14:03 Рита Парфенова

Під Бахмутом загинув мешканець Харківщини

Під містом Бахмут Донецької області ворожий снаряд обірвав життя мешканця Золочева Михайла Касілова.

Про це РЕДПОСТ повідомили у Золочівські селищній раді.



У повідомленні говорится, що захисник України, мешканець Золочева, Касілов Михайло Михайлович, 1993 р.н., загинув виконуючи військовий обов’язок під містом Бахмут Донецької області.



«У Михайла попереду мали бути довгі і щасливі роки, але ворожий снаряд обірвав життя, без батька залишилася десятирічна дитина», – розповіли у сільраді.



Світла і вічна пам'ять захиснику. Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Героя.



Раніше РЕДПОСТ писав, що за рік повномасштабної війни в Харкові загинуло 106 медичних працівників, 33 з яких - на робочому місці.



