Під Бахмутом загинув мешканець Харківщини

Під містом Бахмут Донецької області ворожий снаряд обірвав життя мешканця Золочева Михайла Касілова.
Про це РЕДПОСТ повідомили у Золочівські селищній раді.
У повідомленні говорится, що захисник України, мешканець Золочева, Касілов Михайло Михайлович, 1993 р.н., загинув виконуючи військовий обов’язок під містом Бахмут Донецької області.
«У Михайла попереду мали бути довгі і щасливі роки, але ворожий снаряд обірвав життя, без батька залишилася десятирічна дитина», – розповіли у сільраді.
Світла і вічна пам'ять захиснику. Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям Героя.
Раніше РЕДПОСТ писав, що за рік повномасштабної війни в Харкові загинуло 106 медичних працівників, 33 з яких - на робочому місці.
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