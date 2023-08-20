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20.08.2023  15:18   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли площу біля пошти у Куп'янську: є поранені

Протягом усього дня 20 серпня ворог завдає артилерійських ударів по Куп‘янську.

Ворог обстріляв площу у Куп'янську

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу ДСНС, обстріли прийшлись на площу біля будівлі поштового відділення.

Загорілося відразу 5 легкових автомобілів. О 14:25  пожежу було ліквідовано.

Є поранені, їх кількість уточнюється. Від ДСНС на місці події працювало 2 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу.

Очільник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу.

Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що під час обстрілу Куп'янська о 7 годині ранку 20 серпня важкого поранення зазнав цивільний чоловік близько 40 років.

Ворог обстріляв площу у Куп'янську

Ворог обстріляв площу у Куп'янську

Ворог обстріляв площу у Куп'янську

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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