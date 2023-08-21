Який радіаційний фон в Харкові та області на 21 серпня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 21 серпня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,10-0,11 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,14 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 20 серпня.
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Успіх прийде до тих, хто не боїться рішучих дій. Перешкодити успіху може лише відсутність порозуміння з колегами та близькими.
У Харкові небо буде ясним до самого завершення дня. Без опадів.
21 серпня – день, коли інтернет оселився у мобільних телефонах.
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