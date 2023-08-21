Харкову передали автобуси для перевантажених маршрутів: на роботу запрошують водіїв

Дев'ять автобусів «MAN» прибули до Харкова з німецького міста-побратима Нюрнберга.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, німецькі партнери передали автобуси двох видів: 12-ти та 18-метрові. Найближчим часом вони почнуть курсувати на 63-му та 204-му маршрутах.
Як повідомив начальник відділу експлуатації КП «Салтівське трамвайне депо» Олексій Бородаєвський, під час повномасштабного вторгнення різного ступеня пошкоджень зазнали 94 автобуси. Більшість з них вдалося відремонтувати, проте близько 10 одиниць відновленню не підлягають. Нині Харковом курсують 90 автобусів, які обслуговують 42 маршрути.
Через масштабні пошкодження техніки ситуація з пасажироперевезеннями в Харкові непроста. Зараз автобусне сполучення в місті майже повністю забезпечується силами КП. Тому така підтримка від європейських партнерів, наголосив Олексій Бородаєвський, є вкрай важливою та своєчасною для Харкова.
До кінця вересня Нюрнберг має намір передати Харкову 40 автобусів. У зв’язку з цим комунальне підприємство запрошує на роботу водіїв категорії «D».
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