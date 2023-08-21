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21.08.2023  12:59   Рита Парфенова

Харкову передали автобуси для перевантажених маршрутів: на роботу запрошують водіїв

Дев'ять автобусів «MAN» прибули до Харкова з німецького міста-побратима Нюрнберга.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, німецькі партнери передали автобуси двох видів: 12-ти та 18-метрові. Найближчим часом вони почнуть курсувати на 63-му та 204-му маршрутах.

Як повідомив начальник відділу експлуатації КП «Салтівське трамвайне депо» Олексій Бородаєвський, під час повномасштабного вторгнення різного ступеня пошкоджень зазнали 94 автобуси. Більшість з них вдалося відремонтувати, проте близько 10 одиниць відновленню не підлягають. Нині Харковом курсують 90 автобусів, які обслуговують 42 маршрути.

Через масштабні пошкодження техніки ситуація з пасажироперевезеннями в Харкові непроста. Зараз автобусне сполучення в місті майже повністю забезпечується силами КП. Тому така підтримка від європейських партнерів, наголосив Олексій Бородаєвський, є вкрай важливою та своєчасною для Харкова.

До кінця вересня Нюрнберг має намір передати Харкову 40 автобусів. У зв’язку з цим комунальне підприємство запрошує на роботу водіїв категорії «D».

Раніше РЕДПОСТ писав, що по харківському провулку заборонено проїзд на півтора місяці.

 

Дев'ять автобусів «MAN» прибули до Харкова з німецького міста-побратима Нюрнберга

Дев'ять автобусів «MAN» прибули до Харкова з німецького міста-побратима Нюрнберга

Источник:   ХМР
 Тэги:  транспорт, харків
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