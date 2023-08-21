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21.08.2023  13:30   Рита Парфенова

Наслідки російських ударів зафіксували правоохоронці Харківщини: фото

Правоохоронці зафіксували наслідки російських обстрілів по цивільних об‘єктах Куп‘янська

https://redpost.com.ua/news/1261306-u-nedilyu-kup-yansk-stav-zhertvoyu-obstriliv-rf-pislya-yakih-spalahnulo-p-yat-pozhezh

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, ввечері 20 серпня російські військові піддали черговим обстрілам м. Куп‘янськ. За попередніми даними, з артилерії та РСЗВ «Град».

Зазнали пошкоджень приватні будинки, господарські споруди, магазини, кіоски.

Слідчо-прокурорська група зібрала докази та задокументувала наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що у неділю, 20 серпня, рятувальники ДСНС ліквідували п'ять пожеж, спричинених внаслідок ворожих обстрілів Куп'янська.

https://redpost.com.ua/news/1261306-u-nedilyu-kup-yansk-stav-zhertvoyu-obstriliv-rf-pislya-yakih-spalahnulo-p-yat-pozhezh

https://redpost.com.ua/news/1261306-u-nedilyu-kup-yansk-stav-zhertvoyu-obstriliv-rf-pislya-yakih-spalahnulo-p-yat-pozhezh

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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