21.08.2023 13:30 Рита Парфенова

Наслідки російських ударів зафіксували правоохоронці Харківщини: фото

Правоохоронці зафіксували наслідки російських обстрілів по цивільних об‘єктах Куп‘янська

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Прокуратуру Харківської області, ввечері 20 серпня російські військові піддали черговим обстрілам м. Куп‘янськ. За попередніми даними, з артилерії та РСЗВ «Град».



Зазнали пошкоджень приватні будинки, господарські споруди, магазини, кіоски.



Слідчо-прокурорська група зібрала докази та задокументувала наслідки збройної агресії рф.



За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що у неділю, 20 серпня, рятувальники ДСНС ліквідували п'ять пожеж, спричинених внаслідок ворожих обстрілів Куп'янська.