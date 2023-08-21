21.08.2023 18:57 Дмитро Колонєй
Як рятували дівчаток у Харкові розповіли пожежники
З квартири у Харкові, яка була вже задимлена, пожежникам зателефонувала дитина, яка не знала власної адреси та куди їхати рятувальникам.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУ ДСНС, 21 серпня 2023 року пожежникам зателефонувала маленька дівчинка та поінформуваа, що потрібна допомога - у квартирі задимлення і що їх там двоє: 6- річна дівчинка та її молодша сестра. Ситуація ускладнювалася тим, що своєї адреси малеча не знала.
У співпраці з поліцією вдалось з’ясувати точну адресу виклику і встановити зв’язок з батьками дівчат. Весь цей час диспетчер ДСНС спілкувався з дитиною, всіляко заспокоюючи та намагаючись з’ясувати більше інформації.
Коли рятувальники приїхали до місця виклику, то побачили у вікні 3-го поверху маленьких дівчат. Один з рятувальників дістався квартири через вікно та встиг запобігти пожежі, що могла б статися через коротке замкнення електроподовжувача.
Пожежники нагадують, про те, щоб батьки не залишали дітлахів без нагляду та навчили їх правилам безпеки, що можуть врятувати їхнє життя.
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