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21.08.2023  18:57   Дмитро Колонєй

Як рятували дівчаток у Харкові розповіли пожежники

З квартири у Харкові, яка була вже задимлена, пожежникам зателефонувала дитина, яка не знала власної адреси та куди їхати рятувальникам.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ ДСНС, 21 серпня 2023 року пожежникам зателефонувала маленька дівчинка та поінформуваа, що потрібна допомога - у квартирі задимлення і що їх там двоє: 6- річна дівчинка та її молодша сестра. Ситуація ускладнювалася тим, що своєї адреси малеча не знала.
 
У співпраці з поліцією вдалось з’ясувати точну адресу виклику і встановити зв’язок з батьками дівчат. Весь цей час диспетчер ДСНС спілкувався з дитиною, всіляко заспокоюючи та намагаючись з’ясувати більше інформації. 
 
Коли рятувальники приїхали до місця виклику, то побачили у вікні 3-го поверху маленьких дівчат. Один з рятувальників дістався квартири через вікно та встиг запобігти пожежі, що могла б статися через коротке замкнення електроподовжувача.
 
Пожежники нагадують, про те, щоб батьки не залишали дітлахів без нагляду та навчили їх правилам безпеки, що можуть врятувати їхнє життя.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про предостереження харків'янам від правоохоронців про смертельну небезпеку для дітей, яка криється у кожній квартирі.
 
Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, врятування, харків, допомога
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