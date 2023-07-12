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12.07.2023  16:00   Дмитро Колонєй

Харків'янам нагадали, яка смертельна небезпека для дітей криється у кожній квартирі

Вберегти та ретельно слідкувати за малечею вдома прохают харків'ян.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію правоохоронці нагадують харків'янам, про небезпеку для дітей відкритих вікон.
 
  1. Москітні сітки не можуть втримати вагу дитини і захистити від випадіння
  2. Діти можуть самостійно відчинити вікно, якщо на ньому не встановлені спеціальні дитячі замки.

Що робити, аби запобігти трагедії

  • встановіть дитячі замки
  • не залишати мадечу без нагляду.
  • зачиняйте вікна, виходячи з кімнати.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що патрульні Харкова врятували від смерті пятирічного хлопчика.
 
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  діти, порада, харків, небезпека, смерть
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