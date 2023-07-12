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12.07.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці оперативно розшукали зниклого літнього чоловіка на Харківщині

Співробітники реагування патрульної поліції протягом години розшукала літнього чоловіка в Ізюмському районі.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
11 липня близько 20:00 до чергової частини Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення від працівниці територіального центру соціального обслуговування Ізюмської міської ради. Жінка заявила про те, що підопічний центру пішов із закладу та не повернувся. Також заявниця зазначила, що чоловік має розлади пам'яті.
 
Поліцейські негайно розпочали пошуки 62-річного чоловіка. Прикмети зниклого повідомили усім патрульним нарядам.
 
Протягом години працівники поліції знайшли чоловіка на одній з вулиць у місті Ізюм та повернули до територіального центру.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у чоловіка на Харківщині виявили психотропні речовини.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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