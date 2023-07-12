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12.07.2023  14:50   Віталій Хінєвіч

Фахівці проводять огляд газових мереж у Харківській області

У рамках підготовки до зими, спеціалісти Харківської філії «Газмережі» проведуть комплексне-приладове обстеження 2,7 тис. км газових мереж Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківгаз».
 
Повідомляється, що одночасно будуть перевірені перетини газопроводів, які проходять під залізними дорогами та автодорогами. Під час приладового обстеження газорозподільна система перевіряється на наявність місць пошкодження ізоляції труб, що може привести до корозії труб та наявність витоків газу.
 
Проведене у поточному році приладове обстеження мереж дозволило ліквідувати витік газу на одному з газопроводів високого тиску та понад 300 пошкоджень ізоляції газогонів.
 
Раныше РЕДПОСТ писав, що у Шевченківському районі Харкова перекладають водоводи.
 
Источник:   АТ «Харківгаз»
 Тэги:  жкг, харків
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