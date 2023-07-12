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12.07.2023  14:05   Віталій Хінєвіч

У чоловіка на Харківщині виявили психотропні речовини

10 липня під час відпрацювання міста оперативники Чугуївського районного управління поліції виявили у чоловіка чотири полімерні згортки з психотропною речовиною солі «PVP» та амфетаміну.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Встановлено, що правопорушник встиг залишити в схованках 39 розфасованих пакетиків. 
 
46-річного мешканця селища Малинівки затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. 
 
Слідчі Чугуївського районного управління поліції повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукали зниклу неповнолітню.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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