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12.07.2023  13:35   Віталій Хінєвіч

У Балаклії на міні підірвався трактор

12 липня близько 12:00 на міні підірвався до трактора, внаслідок чого є постраждалий.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Повідомляється, що близько 12:00 у місті Балаклія на міні підірвався трактор. Є постраждалий – 55-річний чоловік. Наразі його госпіталізували, він перебуває у легкому стані.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що 12 липня близько 09:50 російські війська здійснили артилерійський обстріл села Одноробівка Золочівської громади.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  міни, харків
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