12.07.2023 13:35 Віталій Хінєвіч

У Балаклії на міні підірвався трактор

12 липня близько 12:00 на міні підірвався до трактора, внаслідок чого є постраждалий.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Повідомляється, що близько 12:00 у місті Балаклія на міні підірвався трактор. Є постраждалий – 55-річний чоловік. Наразі його госпіталізували, він перебуває у легкому стані.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 12 липня близько 09:50 російські війська здійснили артилерійський обстріл села Одноробівка Золочівської громади.