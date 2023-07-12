12.07.2023 13:05 Віталій Хінєвіч

Ворог обстріляв населений пункт на Харківщині

12 липня близько 09:50 російські війська здійснили артилерійський обстріл села Одноробівка Золочівської громади.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Прямим влучанням пошкоджено гараж та господарчі споруди. Окрім того, через обстріли відсутнє енергопостачання. На щастя, обійшлося без жертв.

Внаслідок повторного обстрілу близько 10:45 знищено два будинки, а також пошкоджено п‘ять осель, господарчі споруди, автомобіль та енергомережі. Жертв немає.