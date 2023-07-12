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12.07.2023  13:05   Віталій Хінєвіч

Ворог обстріляв населений пункт на Харківщині

12 липня близько 09:50 російські війська здійснили артилерійський обстріл села Одноробівка Золочівської громади.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Прямим влучанням пошкоджено гараж та господарчі споруди. Окрім того, через обстріли відсутнє енергопостачання. На щастя, обійшлося без жертв.
 
Внаслідок повторного обстрілу близько 10:45 знищено два будинки, а також пошкоджено п‘ять осель, господарчі споруди, автомобіль та енергомережі. Жертв немає.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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