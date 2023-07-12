12.07.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці показали наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Прокурори зафіксували наслідки збройної агресії рф по Куп‘янщині.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Слідством встановлено, що 11 липня близько 20:00 російські військові завдали авіаудари по селу Кучерівка Куп‘янського району. За попередніми даними, керованими авіабомбами на базі ФАБ-250.

Пошкоджено житлові будинки. Отримав поранення 74-річний місцевий мешканець.

Також окупанти обстірляли село Хатнє Куп’янського району. В результаті обстрілу сталась пожежа одноповерхової будівлі. Попередньо, удар був завданий БПЛА.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп‘янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 11 липня по 12 липня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.