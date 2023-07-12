Рівень радіації у Харкові та області на 12 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 12 липня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по м. Харків 0,10-0,17 мкЗв/год:
по Харківській області 0,10-0,15 мкЗв/год:
Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 11 липня.
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Розраховувати сьогодні варто насамперед на себе, а не на інших. Живіть за формулою: «Сім разів відміряй…».
Незважаючи на хмарний ранок та похмурий день, вечір у Харкові обіцяє бути ясним. Без опадів.
12 липня (за старим стилем – 29 червня) відзначається народне свято «Петрів день». У православному церковному календарі цей день присвячується пам'яті одразу двох апостолів - Петра та Павла. Інші назви – Петри-Павли, Петрове говіння, Петрок, Мирська свічка.
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