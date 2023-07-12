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12.07.2023  10:40   Віталій Хінєвіч

У Харкові деякі трамваї змінять маршрут

Зміна маршруту пов'язана з ремонтом трамвайної колії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Рух трамваїв на вул. Героїв Праці та вул. Шевченка, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «Журавлівський гідропарк», буде припинений з 9:00 до 15:00 13 липня.
 
У цей час трамваї курсуватимуть так:
 
№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця призначає тимчасовий нічний рейс Інтерсіті+ сполученням Київ-Харків.
 
Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, трамваї
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