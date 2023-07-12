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12.07.2023  10:15   Віталій Хінєвіч

Села під Харковом тимчасово залишаться без водопостачання: перелік населених пунктів

Комунальники проводитимуть планово-попереджувальні роботи.


Харківводоканал
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному обладнанні на насосній станції П’ятихатки з метою підготовки споруд водопостачання до роботи у осінньо-зимовий період 2023-2024 років, тимчасово з 08:00 до 20:00 13 липня буде припинено водопостачання:
 
  • сел. П’ятихатки;
  • сел. Лісне;
  • сел.Родичі;
  • сел. Флоринка;
  • території гольф-клубу.
 
"Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Телефон для довідок: 15-33",- йдеться у повідомленні.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Шевченківському районі Харкова перекладають водоводи.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкг, харків
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