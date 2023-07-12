12.07.2023 10:15 Віталій Хінєвіч

Села під Харковом тимчасово залишаться без водопостачання: перелік населених пунктів

Комунальники проводитимуть планово-попереджувальні роботи.



Харківводоканал

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Комунальне підприємство «Харківводоканал» повідомляє, що у зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному обладнанні на насосній станції П’ятихатки з метою підготовки споруд водопостачання до роботи у осінньо-зимовий період 2023-2024 років, тимчасово з 08:00 до 20:00 13 липня буде припинено водопостачання:

сел. П’ятихатки;

сел. Лісне;

сел.Родичі;

сел. Флоринка;

території гольф-клубу.

"Приносимо вибачення за тимчасові незручності. Телефон для довідок: 15-33",- йдеться у повідомленні.