12.07.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові відбулась благодійна вечеря на підтримку ЗСУ

Благодійна вечеря на підтримку Збройних Сил України відбулася 11 липня в місті Харкові.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У заході взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов, місцеві меценати, представники бізнесу з Харкова та інших регіонів України. Загалом на аукціон було виставлено 18 лотів, які продали за понад 100 тис. дол.

Найдорожчим лотом став герб міста «Незламний Харків». Він був зроблений на одному з комунальних підприємств із уламків «градів», «ураганів», «смерчів» та снарядів, якими окупанти обстрілювали місто навесні минулого року. Цей лот придбали більш ніж за 32 тис. дол. Також на аукціон були виставлені ракетка харківської тенісистки Еліни Світоліної, намальована дівчинкою-переселенцем картина тощо.

Усі зібрані гроші підуть на потреби українських військових.