12.07.2023 12:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукали зниклу неповнолітню

11 липня близько 00:30 до Лозівського районного відділу поліції звернулась бабуся 17-річної дівчини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Вона повідомила, що коли родина лягла спати, онука непомітно пішла з дому та не повернулася.

Правоохоронці негайно розпочали пошукові заходи, були орієнтовані всі підрозділи поліції Харківської області. Протягом дня дівчину знайшли на харківському залізничному вокзалі та повернули бабусі.

Жодних протиправних дій щодо неповнолітньої скоєно не було.

З неповнолітньою провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.